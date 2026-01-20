Şampiyonada hastanelik olan çocuklar. Yüzücüler neden hastalandı?

Federasyon yetkilileri ve bazı kafile sorumluları ile konu görüşülmüş, sorunun sudan kaynaklı olma ihtimalinin olmadığı, çünkü suya hiç girmeyen kafilelerde görevli personeller ve federasyon görevlilerinden de aynı şikayetlerle hastaneye başvuranların olduğu öğrenilmiştir.

“HAVUZDA BAKTERİ, VİRÜSE RASTLANMADI”

Havuzumuzun analizleri Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından her ayın başında yapılmakta olup, Ocak ayının su örnekleri 09 Ocak tarihinde alınmış analiz sonuçlarında mikrobiyolojik olarak herhangi bir bakteri, virüs vb. hastalık üretecek bir organizmaya rastlanmamıştır.

"SALGIN OLDUĞU, HAVA YOLUYLA BULAŞTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR"

Sonuç olarak yapılan inceleme ve araştırmalar kapsamında hastalıkların sebebinin genel bir salgın olduğu ve havuz içerisinde çok kalabalık bir ortam olduğundan hava yoluyla bulaştığı düşünülmektedir. Ayrıca sudan kaynaklı bir olumsuzluk olduğunun düşünülmesi için müsabakalar başlamadan önceki 13 Ocak Salı, 11 Ocak Pazar, 10 Ocak Cumartesi, 09 Ocak Cuma günlerinde havuzumuzda gerçekleştirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın, GSB Spor Okulları Projeleri, performans grupları, kulüp antrenmanlarına katılan her gün ortalama 500 civarı sporcunun da durumdan etkilenmesi gerekmekte olup, havuzumuzda çalışmalara katılmış bu sporcuların herhangi bir sağlık sorunu yaşadığına dair hiçbir şikayet alınmamıştır."