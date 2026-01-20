Şampiyonada hastanelik olan çocuklar. Yüzücüler neden hastalandı?
Konya'daki paletli yüzme yarışmasına katılan çocuk yaştaki sporculardan bazıları fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastalığın nedenini bulmak için havuzdan numune alındı. Şebeke suyu ve otellerdeki hijyen koşulları da araştırılıyor. NTV'den Tuana Çiftçi ve Mustafa Özdemir'in haberi...
Çocuğu zehirlenen bir kişi, "Gece fenalaştı, doktora gittik hemen tahlil yapıldı. Serum da takıldı, haliyle yarışa katılamadı."
NUMUNE ALINDI, SONUÇ BEKLENİYOR
Yarışmalar başlamadan önce havuz suyunun testten geçtiği ve temiz çıktığı öğrenildi. Şikayetler üzerine havuzdan tekrar numune alındı. Sonucu bekleniyor.
Çocuğu zehirlenen diğer kişi, "Kan tahlili sonucu enfeksiyon kaptığını ve bunda da havuz olasılığının yüksek olduğu tespit edildi. Önceden analiz edilseydi bunlar olmayacaktı."
HAVUZA GİRMEYENLER DE HASTALANDI
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamada havuza girmeyen antrenör, hakem ve şoförlerin de hastalandığı belirtildi. Şebeke suyu ve otellerdeki hijyen koşullarının kontrol edilmesi istendi. Hastalığın kaynağının araştırıldığı vurgulandı.
Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığının 2026 Yılı Faaliyet Programında yer alan “Paletli Yüzme Bireysel Büyük, Genç, Yıldız, Küçükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri” 14-18 Ocak 2026 tarihleri arasında 19 farklı ilden gelen 547 sporcunun katılımıyla Konya Olimpik Yüzme Havuzumuzda gerçekleştirilmiştir.
“BAZI SPORCULARDA İSHAL, KUSMA ŞİKAYETİ OLDU”
14 Ocak tarihinde saat 16.00 ile 20.00 arasında müsabakaya katılacak kafileler havuzda antrenmanlarını yapmışlar müsabakalar ise 15 Ocak 2026 tarihinde sabah 09.30 itibariyle başlamıştır. 16 Ocak 2026 tarihinde bazı sporcuların ishal, ateş, kusma gibi şikayetleri olduğu federasyon yetkililerince tarafımıza iletilmiştir. 17 Ocak tarihinde ise bu sayının artarak 40’lı sayılara ulaştığı bildirilmiştir.
Konya'daki paletli yüzme yarışmasına katılan çocuk yaştaki sporcular rahatsızlandı.
Federasyon yetkilileri ve bazı kafile sorumluları ile konu görüşülmüş, sorunun sudan kaynaklı olma ihtimalinin olmadığı, çünkü suya hiç girmeyen kafilelerde görevli personeller ve federasyon görevlilerinden de aynı şikayetlerle hastaneye başvuranların olduğu öğrenilmiştir.
“HAVUZDA BAKTERİ, VİRÜSE RASTLANMADI”
Havuzumuzun analizleri Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından her ayın başında yapılmakta olup, Ocak ayının su örnekleri 09 Ocak tarihinde alınmış analiz sonuçlarında mikrobiyolojik olarak herhangi bir bakteri, virüs vb. hastalık üretecek bir organizmaya rastlanmamıştır.
"SALGIN OLDUĞU, HAVA YOLUYLA BULAŞTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR"
Sonuç olarak yapılan inceleme ve araştırmalar kapsamında hastalıkların sebebinin genel bir salgın olduğu ve havuz içerisinde çok kalabalık bir ortam olduğundan hava yoluyla bulaştığı düşünülmektedir. Ayrıca sudan kaynaklı bir olumsuzluk olduğunun düşünülmesi için müsabakalar başlamadan önceki 13 Ocak Salı, 11 Ocak Pazar, 10 Ocak Cumartesi, 09 Ocak Cuma günlerinde havuzumuzda gerçekleştirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın, GSB Spor Okulları Projeleri, performans grupları, kulüp antrenmanlarına katılan her gün ortalama 500 civarı sporcunun da durumdan etkilenmesi gerekmekte olup, havuzumuzda çalışmalara katılmış bu sporcuların herhangi bir sağlık sorunu yaşadığına dair hiçbir şikayet alınmamıştır."