Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım tur atladı

Şampiyonlar Ligi play-off ikinci ayak maçları bugün başladı. Günün 20.45 seansında Milan, ilk maçı 1-0 kaybettiği Feyenoord ile San Siro'da karşılaştı. Milan, 37. saniyesinde Santiago Gimenez'le öne geçti. 51. dakikada Theo Hernandez, ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, Milan yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynadı. Hollanda ekibi 73. dakikada oyuna sonradan giren Julian Carranza'nın golüyle eşitliği sağladı, Feyenoord tur atlayan taraf oldu.



BENFİCA KEREM VE ORKUN'LA TUR ATLADI



Monaco'ya karşı 1-0'lık avantajla çıkan Benfica, milli futbolcu Kerem Aktüroğlu'nun 22. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Monaco 10 dakika sonra Minamino ile karşılık verirken, 51'de Ben Seghir sahneye çıktı. Portekiz ekibi Pavlidis ile bir gol daha bularak son dakikalara umutlu girdi. Konuk takımda George Ilenikhena 81. dakikada fileleri havalandırarak yeniden eşitliği sağladı. Milli futbolcu Orkun Kökçü, bu golden 3 dakika sonra Fernandez'in ortasını iyi takip ederek topu ağlara gönderdi ve mücadelede skoru 3-3'e getirdi. İsveçli hakem Glenn Nyberg'in son düdüğüyle Benfica adını son 16 turuna yazdırdı.



ATALANTA'DAN ERKEN VEDA



Avrupa Ligi'nin son şampiyonu ve bu sezon lig aşamasını 9. sırada bitiren Atalanta, turnuvaya veda etti. Belçika ekibi Club Brugge'ü ağırlayan mavi-siyahlılar, ilk yarıda kalesinde 3 gol gördü. İkinci yarıya Ademola Lookman'ın golüyle başlayan Atalanta, 2. yarıyı tamamen üstün oynadı ve birçok net pozisyondan yararlanamadı. 61'de Lookman penaltı atışından yararlanamazken, 87. dakikada Rafael Toloi rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Club Brugge, sahadan 3-1 galip ayrılarak toplamda 5-2'lik skorla tur atladı.



BAYERN SON ANDA NEFES ALDI



Bu turun ilk maçında Celtic'i 2-1 yenen Bayern Münih, sahasında 63. dakikada Kühn'ün golüyle geriye düştü. Kalan bölümde etkili oyun kuran Alman temsilcisi, 90+4. dakikada golü buldu. Kaleci Kasper Schmeichel'dan seken topu takip ederek golünü atan Alphonso Davies, takımını son 16'ya taşıdı.

Son 16 turunun kura çekimi 21 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.



TOPLU SONUÇLAR



Milan - Feyenoord: 1-1

Bayern Münih - Celtic: 1-1

Atalanta - Club Brugge: 1-3

Benfica - Monaco: 3-3