Şampuan kutularından uyuşturucu çıktı

İzmir'de şampuan kutularında uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde kontrollerde bulundu.

Emanet bölümündeki eşyaları inceleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğinin bir koliye tepki verdiğini fark etti.

Kolideki aramalarda, şampuan kutularına gizlenmiş 11 gram ele geçirildi.

Koliyi teslim aldığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

