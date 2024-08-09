Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan 829 binden fazla yolcu uçtu

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda 7 aylık dönemde yolcu trafiği 829 bin 845, uçak trafiği 7 bin 999, yük trafiği ise 7 bin 871 ton olarak gerçekleşti.

Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan 829 binden fazla yolcu uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, -Çarşamba 'nın temmuz ayına ve yılın ilk 7 ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 7 aylık (Ocak-Temmuz) dönemde Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 829 bin 845, uçak trafiği 7 bin 999, yük trafiği ise 7 bin 871 ton olarak kayıtlara geçti.

Çarşamba Havalimanı'nda temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 113 bin 666, dış hat yolcu trafiği 25 bin 34 oldu. Böylece Temmuz'da toplam 138 bin 700 yolcuya hizmet verildi.

Temmuz ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 215, dış hatlarda 203 olmak üzere toplamda bin 418’e ulaştı. Yük trafiği ise Temmuz ayında toplamda bin 589 ton oldu.

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