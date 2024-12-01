Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Aralık 2024

Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Aralık 2024
Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 3 Aralık 2024 Salı Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 4 Aralık 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

12

/

4

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

12

/

3

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

3

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

15

/

5

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