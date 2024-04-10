Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 12 Nisan 2024 Cuma Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 14 Nisan 2024 Pazar Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°.