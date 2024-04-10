Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 12 Nisan 2024 Cuma Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 14 Nisan 2024 Pazar Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°.
Bugün
18/
9
Yarın
19/
12
Cuma
16/
12
Cumartesi
18/
10
Pazar
18/
11
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