Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. Yarın için Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 23°. 17 Ekim 2024 Perşembe Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 18 Ekim 2024 Cuma Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.