Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. Yarın için Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 23°. 17 Ekim 2024 Perşembe Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 18 Ekim 2024 Cuma Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

21

/

17

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

22

/

17

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

23

/

15

Perşembe

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

20

/

13

Cuma

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

18

/

11

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