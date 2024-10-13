Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°. Yarın için Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 22°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 23°. 17 Ekim 2024 Perşembe Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 18 Ekim 2024 Cuma Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.
Bugün
21/
17
Yarın
22/
17
Çarşamba
23/
15
Perşembe
20/
13
Cuma
18/
11
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