Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 33°. Yarın için Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 19 Temmuz 2024 Cuma Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.
Bugün
33/
24
Yarın
30/
24
Çarşamba
31/
24
Perşembe
33/
25
Cuma
34/
25
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