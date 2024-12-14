Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024

Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024
Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. Yarın için Samsun hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 16 Aralık 2024 Pazartesi Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 17 Aralık 2024 Salı Samsun hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

5

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

13

/

4

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

11

/

8

Salı

Bulutlu
Bulutlu

13

/

5

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

7

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