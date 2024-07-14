Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Temmuz 2024

Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Temmuz 2024
Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 33°. Yarın için Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 19 Temmuz 2024 Cuma Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.

Bugün

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

33

/

24

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

24

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

24

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

25

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

25

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