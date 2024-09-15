Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. 17 Eylül 2024 Salı Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.