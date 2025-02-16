Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025

Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025
Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. Yarın için Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 18 Şubat 2025 Salı Samsun hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Samsun hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

14

/

6

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

5

Salı

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

4

/

2

Çarşamba

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

4

/

0

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