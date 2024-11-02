Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 5 Kasım 2024 Salı Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.
Bugün
20/
11
Yarın
13/
8
Pazartesi
14/
8
Salı
11/
6
Çarşamba
13/
7
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