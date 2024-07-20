Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 26 Temmuz 2024 Cuma Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.
Bugün
30/
24
Yarın
31/
22
Çarşamba
29/
23
Perşembe
29/
23
Cuma
29/
22
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