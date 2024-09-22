Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024
Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. Yarın için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. 24 Eylül 2024 Salı Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

24

/

18

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

26

/

18

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

27

/

17

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

18

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