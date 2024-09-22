Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. Yarın için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 26°. 24 Eylül 2024 Salı Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.
Bugün
24/
18
Yarın
26/
18
Salı
27/
17
Çarşamba
26/
18
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