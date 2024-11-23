Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024

Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024
Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 14 Kasım 2024 Perşembe Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 15 Kasım 2024 Cuma Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 24°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

11

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

11

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

12

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

24

/

12

Cumartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

16

/

12

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