Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024
Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 14 Kasım 2024 Perşembe Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 15 Kasım 2024 Cuma Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 24°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°.
Bugün
19/
11
Yarın
18/
11
Perşembe
19/
12
Cuma
24/
12
Cumartesi
16/
12
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