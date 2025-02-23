Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. Yarın için Samsun hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 25 Şubat 2025 Salı Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°.