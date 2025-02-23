Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025
Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. Yarın için Samsun hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 25 Şubat 2025 Salı Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°.

Bugün

Kar Yağışı
Kar Yağışı

2

/

-3

Yarın

Kar Yağışı
Kar Yağışı

4

/

-4

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

5

/

-3

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

5

/

-2

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