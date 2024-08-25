Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°. Yarın için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 27 Ağustos 2024 Salı Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 29 Ağustos 2024 Perşembe Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°.
Bugün
31/
23
Yarın
29/
22
Salı
29/
23
Çarşamba
29/
24
Perşembe
28/
24
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