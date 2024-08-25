Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024
Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°. Yarın için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 27 Ağustos 2024 Salı Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 29 Ağustos 2024 Perşembe Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

31

/

23

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

29

/

22

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

29

/

23

Çarşamba

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

29

/

24

Perşembe

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

28

/

24

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

Ayvacık açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı

Terme Çayı taşma noktasına geldi

Terme Çayı taşma noktasına geldi

Düğün yolu faciaya dönüştü! Yaralılar var

Düğün yolu faciaya dönüştü! Yaralılar var

Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahilleri doldurdu

Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahilleri doldurdu

Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...