Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025
Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. Yarın için Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. 28 Ocak 2025 Salı Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Samsun hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 15°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

6

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

14

/

5

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

16

/

6

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

15

/

6

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