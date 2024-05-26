Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. Yarın için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. 30 Mayıs 2024 Perşembe Samsun hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°. 31 Mayıs 2024 Cuma Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.