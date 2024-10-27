Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024

Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 29 Ekim 2024 Salı Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 19°. 31 Ekim 2024 Perşembe Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

10

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

10

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

10

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

19

/

12

Perşembe

Yağmurlu
Yağmurlu

17

/

13

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