Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 29 Ekim 2024 Salı Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 19°. 31 Ekim 2024 Perşembe Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°.