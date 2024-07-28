Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024
Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 30 Temmuz 2024 Salı Samsun hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 31°. 31 Temmuz 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 29°. 1 Ağustos 2024 Perşembe Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

22

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

21

Salı

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

31

/

21

Çarşamba

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

29

/

22

Perşembe

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

28

/

22

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