Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024
Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 1 Ekim 2024 Salı Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 25°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 24°. 3 Ekim 2024 Perşembe Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

26

/

16

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

28

/

18

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

25

/

18

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

24

/

19

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

16

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