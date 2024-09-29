Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024
Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 1 Ekim 2024 Salı Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 25°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 24°. 3 Ekim 2024 Perşembe Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.
Bugün
26/
16
Yarın
28/
18
Salı
25/
18
Çarşamba
24/
19
Perşembe
26/
16
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