Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 1 Ekim 2024 Salı Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 25°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 24°. 3 Ekim 2024 Perşembe Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.