Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 8 Kasım 2024 Cuma Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 10 Kasım 2024 Pazar Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°.