Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 8 Kasım 2024 Cuma Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 10 Kasım 2024 Pazar Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

13

/

6

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

7

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

7

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

15

/

8

Pazar

Az Bulutlu
Az Bulutlu

16

/

8

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