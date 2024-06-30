Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. Yarın için Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 2 Temmuz 2024 Salı Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
30/
22
Yarın
30/
22
Salı
31/
22
Çarşamba
29/
21
Perşembe
31/
21
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