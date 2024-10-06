Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 27°. 8 Ekim 2024 Salı Samsun hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 23°. 9 Ekim 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 10 Ekim 2024 Perşembe Samsun hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.