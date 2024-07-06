Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. Yarın için Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. 8 Temmuz 2024 Pazartesi Samsun hava durumu Bulutlu, sıcaklık 32°. 9 Temmuz 2024 Salı Samsun hava durumu Bulutlu, sıcaklık 32°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 32°.
Bugün
27/
22
Yarın
30/
23
Pazartesi
32/
24
Salı
32/
23
Çarşamba
32/
24
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