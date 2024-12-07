Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024

Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024
Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Samsun hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 9 Aralık 2024 Pazartesi Samsun hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 10 Aralık 2024 Salı Samsun hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°. 11 Aralık 2024 Çarşamba Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

9

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

17

/

12

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

14

Salı

Bulutlu
Bulutlu

21

/

15

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

15

/

12

Öne Çıkan Video

Eksi netle üniversiteli oldular: Burs kazanan da var!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...