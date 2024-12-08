Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. Yarın için Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 13 Aralık 2024 Cuma Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 15 Aralık 2024 Pazar Samsun hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°.