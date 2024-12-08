Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Samsun için hava durumu bugün nedir? Samsun için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Samsun için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Samsun yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Samsun için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Samsun Hava Durumu | Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Samsun İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Samsun için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Samsun İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. Yarın için Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 13 Aralık 2024 Cuma Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Samsun hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. 15 Aralık 2024 Pazar Samsun hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

17

/

12

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

8

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

5

Cumartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

7

/

5

Pazar

Bulutlu
Bulutlu

13

/

3

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