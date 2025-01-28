Samsun Limanı'nda gemi yangını
Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, 33 personelin sağlıklı şekilde karaya çıkarıldığını belirtti.
Samsun Port Limanı'nda boş olan "Firuze G" isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, yangının geminin makine dairesinde çıktığını belirterek, "Sanayi Rıhtım'a yanaşmış 'Firuze G' isimli Ro-Ro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır." ifadesini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Yurt Haber
- Samsun
- Yangın