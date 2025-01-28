Samsun Limanı'nda gemi yangını

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, 33 personelin sağlıklı şekilde karaya çıkarıldığını belirtti.

Samsun Limanı'nda gemi yangını

Port Limanı'nda boş olan "Firuze G" isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Samsun Limanı'nda gemi yangını - 1 Gemi yangını ve söndürme çalışması drone ile havadan görüntülendi.

Valisi Orhan Tavlı, yangının geminin makine dairesinde çıktığını belirterek, "Sanayi Rıhtım'a yanaşmış 'Firuze G' isimli Ro-Ro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen çıktı. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır." ifadesini kullandı.

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