Samsun Limanı'nda gemi yangını

Samsun Port Limanı'nda boş olan "Firuze G" isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.



Yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.