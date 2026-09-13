Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de Darbelerde defteri artık kapandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.

Şehir hastaneleri konusunda muhalefetin “israf” eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan, “Hizmet ve eser karşıtlarına iyi ki kulak asmamışız.” dedi. Sağlıkta Türkiye 'nin parmakla gösterilen ülke haline geldiğine işaret eden Erdoğan, “Önceden vatandaşlarımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Şimdi bu tablo tersine döndü.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Samsun bizim göz bebeğimiz. Samsun'a yatırımlarla geldik. Bu sevgimizi lafta bırakmıyoruz burada olduğu gibi hizmete aldığımız dev projelerle ortaya koyuyoruz.

ŞEHİR HASTANESİ AÇILIYOR

Laf ola beri gele yok. Şehir Hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün vasıflarına sağlık şehri unvanını ekleyecek. 234 bin metrekare alan üzerine bin 27 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Depreme karşı her türlü dayanıklılığa sahip. Hastane bölgenin sağlık üssü olarak hizmet verecek.

Bin 458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi ve ağız diş sağlığı ünitesi var. Uzman hekim sayımızı 4, toplam hekim sayımızı 3 katına çıkardık. Son iki yılda bin 510 yeni sağlık çalışanının şehrimize atamasını yaptık.

Şehir hastanemi hükümetlerimiz döneminde Samsun'a kazandırdığımız sağlık tesislerinden sadece bir tanesidir. Samsun'un toplam yatak kapasitesi 5 bin 415'e yükseldi.

“BENİM HAYALİMDİ”

Şehir hastaneleri benim hayalimdi. Sağlık sistemindeki aksaklıkları tıpkı yaşı 40'ın üzerindeki olan kardeşlerim gibi ben de tecrübe ettim. Eski Türkiye'nin dili olsa da konuşsa. Zaman makinesi olsa da hastanelerin hangi durumda olduğunu gençlere göstersek.

İlaç almak, muayene olmak için saatlerce kuyrukta beklerdik. O kötü günleri hep beraber yaşadık. 2002'de göreve geldiğimizde her şeyin başı sağlık dedik. Ülkemizin dört bir yanına sağlık ocakları inşa ettik. Doktor ve hemşire sayısını kat kat arttırdık. Paran yoksa hastanede rehin kalırdın. 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye bu alanda dünyada parmakla gösterilen konuma ulaştı. Önceden vatandaşlarımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Şimdi bu tablo tersine döndü.

Rize'den Diyarbakır'a Trabzon'dan Şanlıurfa'ya yapımı devam eden 13 şehir hastanemizin tamamlayacağız.

MUHALEFETE TEPKİ

Maalesef ilk günden itibaren şehir hastaneleri muhalefetin eleştiri odağı oldu. Bu hastanelere ne gerek var dediler. İsraf dediler. Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Şehir hastaneleri 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınında mücadelemizde çok önemli misyonlar üstlendi.

Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz. Her imkanın bulunduğu modern sağlık tesislerini Türkiye'ye zamanında kazandırdı.

12 EYLÜL DARBESİ

12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Büyük acılar yaşattı.

Aynı zamanda büyümeye de ağır darbeler indirdi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var.

Terör eylemlerinden 15 Temmuz ihanetine kadar millet iradesine uzanan kirli eller kırıldı. Darbe defteri kapanmıştır. Bir daha açılmasına izin vermeyecektir. 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermeyesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. Milletin iradesine gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz."