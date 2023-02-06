Samsun Valiliği'nden sosyal medyadaki deprem söylentisine açıklama

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

Sosyal medyada “Samsun’da bir saat içerisinde 6,3 şiddetinde deprem olacak” şeklindeki ses kaydı kısa sürede yayıldı.

Samsun Valiliği, sosyal medya hesaplarından ses kaydına yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Saat 13.24’te Elbistan merkezli meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremden ilimiz de etkilenmiş olup, şu ana kadar bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte tüm ekiplerimiz tarama çalışmalarını sürdürmektedir ve ilimiz genelinde eğitim-öğretime bugün öğleden sonra ara verilmiştir.

Vatandaşlarımızın, Samsun’da 1 saat içerisinde deprem beklendiği şeklinde yayılan art niyetli haber gibi sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri ve doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.”

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