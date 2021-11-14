Samsun Valiliği'nden yeni açıklama: Bazı ülkelerden gelenlere aşı zorunluluğu

Samsun İl Hıfzıssıhha Kurulu kent için yeni bir karar aldı. Buna göre artık bazı ülkelerden geleceklerin en az 72 saat önce yapılmış PCR testi ve iki doz aşı yaptırdıklarını gösteren belge ibraz etmesi gerekiyor.

Geleceklerin son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgelemesi, belgeleyemeyenlerin ise ikametgahlarında karantinaya alınmalarına karar verildi.

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi adına uçak ve gemi mürettebatı ile TIR şoförlerinin PCR ile karantina uygulamasından muaf tutulması kararlaştırıldı.

Karar, Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan gelenler için geçerli olacak.

VALİLİK'TEN YENİ AÇIKLAMA

Samsun Valiliği'nin resmi internet sitesinden duyurduğu karar yanlış anlaşılmara neden oldu. Bunun üzerine Samsun Valiliği konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

İşte Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklama, Bazı ulusal basın yayın organlarında “2 Doz Aşısı Olmayan Samsun’a Alınmayacak” başlığıyla çıkan haberlerde, haber başlıklarının vatandaşlarımız tarafından “ilimize gerek yurt dışından gerekse yurt içinden gelecek olanların aşısı olmadan ilimize alınmayacağı, ilimize girebilmek için aşı zorunluğu getirildiği” şeklinde anlaşılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.



Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, COVID-19 salgınının yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın 13.11.2021 tarih ve E-89780865-153-18513 sayılı genelgesi doğrultusunda tüm illerimizde olduğu gibi ilimizde de 13 Kasım 2021 tarihinde toplanarak gelen genelge doğrultusunda kararlar almıştır. Alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız http://www.samsun.gov.tr/il-umumi-hifzissihha-kurulunun-13112021-tarihli-ve-40-sayili-karari linkinde yayımlanmıştır.



Bazı ulusal basın yayın organlarında “2 Doz Aşısı Olmayan Samsun’a Alınmayacak” başlığıyla çıkan haberler nedeniyle “ilimize gelecek olan tüm vatandaşlarımıza aşı zorunluluğu getirildiği veya aşısı olmayanların ilimize alınmayacağı” şeklinde yanlış anlaşılmalar meydana gelmiş olup gerek çıkan haberlerin içeriği okunduğunda gerekse yukarda linki verilen kararımız incelendiğinde böyle bir durumun söz konusu olmadığı, haber başlıkları ile haberin içeriğinin uyuşmadığı, haber başlığının çarpıtıldığı net bir şekilde görülecektir.