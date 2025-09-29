Samsun ve çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, bölgede etkisini göstermeye başlayan sağanak yağışların bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden sonra yarın (Salı) sabah saatlerine kadar devam edeceği bildirildi. Açıklamada, "Bölgemizi etkisi altına alan sağanak yağışların kuvvetli olacağı öngörülmektedir. Ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım riskine karşı halkımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.



Meteoroloji yetkilileri, özellikle dere yatakları ve yağışın yoğun olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların olumsuzluklara karşı önlem almalarını önerdi. Ayrıca, ulaşımda aksamaların yaşanabileceği uyarısı yapılarak, sürücülerin ve yolcuların trafikte dikkatli olmaları istendi.

Yağışın geçerlilik periyodunun 29 Eylül saat 19.00 ile 30 Eylül saat 06.00 arası olduğu bilgisi de verildi.