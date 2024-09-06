Samsun'da 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya 4 gözaltı

Samsun'da iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya 4 gözaltı

Olay, ’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında pompalı tüfekli çatışma çıktı. Silahlı çatışmada Güven S. (31) vurularak yaralandı.

Yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir başka olayı takip ettikleri sırada olay yerinden pompalı tüfekle kaçan bir kişiyi yakaladı.

Polis olayın meydana geldiği sokak üzerinde çok sayıda tüfek kartuşu ele geçirirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan N.Y., M.A., A.K.T. ve M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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