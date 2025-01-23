Samsun'da 1 ton etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Etil alkolün yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığını tespit eden ekipler, Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelendikleri kamyonda yaptıkları aramada, 1 ton etil alkol ele geçirdi. Söz konusu etil alkolün yaklaşık 3,5 ton sahte içki üretiminde kullanılabileceği öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

ÖLÜM ŞİŞELERİ 30 LİRAYA SATILDI



İstanbul’daki sahte içki ölümleri Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir’de çok sayıda kişinin hastanelere başvurmasıyla başlamıştı.



Ekipler, aldıkları ifadeler doğrultusunda Başakşehir'de sahte içkinin dağıtıldığı dükkanı belirledi.



Başakşehir’de Türkmen Lokantası olarak bilinen dükkanda yemekle birlikte pet şişe içine doldurulmuş sahten içkiler de satılıyordu.



Şişe başına da 30 lira alınıyordu.



Dükkanı işleten ve ülkede kaçak olarak bulunan Türkmenistan uyruklu iki kişi de tutuklandı.