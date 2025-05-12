Samsun'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde bir depoda 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ile 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Samsun'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Terme ilçesinde kiralanan bir depoya operasyon düzenlendi.

Ekipler, yaptıkları aramada, 60 bin makaron ile 1 ton 75 kilogram kaçak ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.Ö. (60), E.E. (48) ve H.E. (48) jandarmaya götürüldü.

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