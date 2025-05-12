Samsun'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Terme ilçesinde kiralanan bir depoya operasyon düzenlendi.



Ekipler, yaptıkları aramada, 60 bin makaron ile 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.Ö. (60), E.E. (48) ve H.E. (48) jandarmaya götürüldü.