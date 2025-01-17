Samsun'da 10 bin 230 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



İlkadım ilçesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 10 bin 230 sentetik ecza hapı ele geçirdi.



Gözaltına alınan B.A. (21) ve İ.S'nin (23) emniyetteki işlemleri sürüyor.