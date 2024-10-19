Samsun'da 150 kilo kaçak tütün ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun’da düzenlenen operasyonda 150 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 150 kilo kaçak tütün ele geçirildi: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde bir işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 150 kilogram kaçak ele geçirilirken, E.Ş. (30) ve T.V. (39) isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

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