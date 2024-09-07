Samsun'da 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun'da 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması", "Başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma", "Askeri Kanunu'na muhalefet" suçlarından kesinleşmiş 17 yıl 7 ay hapis cezası olan Y.K'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Yaklaşık bir yıldır aranan Y.K, sahte kimlikle yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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