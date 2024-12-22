Samsun'da 18 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da yargılandığı mahkemece "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan O.T., polis tarafından yakalandı.

Şahsın hakkında 18 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan O.T. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.