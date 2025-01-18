Samsun'da 2 bin 171 bina riskli yapı olarak tespit edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında yapı malikleri veya kanuni temsilcilerin müracaatıyla lisanslandırılmış firmalar aracılığıyla kentte riskli yapı tespiti araştırması gerçekleştirdi.



Araştırma sonucunda 2 bin 171 bina riskli yapı tespit edildi. Bu binaların 4 bin 742'si konut ve 1304'ü de iş yeri olmak üzere 6 bin 46 bağımsız bölümden oluştuğu belirlendi.