Samsun'da 2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 9 yaralı

Kaza, Kavak ilçesi Güvenpark Tesisleri mevkisi, Samsun-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit D'nin (54) kullandığı otomobil ile Hikmet E. (37)yönetimindeki otomobil çarpıştı.



Kazanın etkisiyle sürücüler ve otomobillerde yolcu olarak N.E. (36), E.E.E., (9) Ö.A.E. (3), H.E. (7), Ö.D. (46, İ.D. (59), M.D. (56) isimli şahsılar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan sürücü Hikmet E. ile E.E.E.'nin durumunun ağır olduğu, diğer sürücü Hamit D.'nin Tokat ilinde imam olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.