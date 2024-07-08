Samsun'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi Koyuncu Sokak'ta seyir halinde olan Tekin K. idaresindeki 55 NT 363 plakalı otomobil ile 402 Sokak'tan gelen Samet T.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada 55 NT 363 plakalı otomobil sürücüsü Tekin K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Remzi K., Miray K., Metin K. ve Nehir K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

