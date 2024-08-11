Samsun'da 2 otomobilin çarptığı kadın öldü

Kaza, saat 21.00 sıralarında Samsun- Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına yaya olarak geçmek isteyen ve üzerinden kimlik çıkmayan kadına, Ahmet Cemil Ö. (63) yönetimindeki 42 DTY 94 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kadına aynı yöne seyir halinde olan Bülent Y. (47) yönetimindeki 34 KHN 563 plakalı başka bir otomobil de çarptı. İki otomobilin çarptığı kadın kanlar içerisinde yığıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kimliği belirlenemeyen kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.