Samsun'da 20 bin adet makaron ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından 20 bin adet makaron ve 65 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Samsun'da 20 bin adet makaron ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamete düzenledi.

Yapılan aramada, 20 bin adet makaron , 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ve 55 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili H.S.(28) gözaltına alındı.

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