Samsun'da 20 bin adet makaron ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 20 bin adet makaron sigara, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ve 55 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili H.S.(28) gözaltına alındı.