Samsun'da 214 kaçak kol saati ele geçirildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışma sonucu, Atakum ilçesinde bir kişinin gümrük kaçağı ürün bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.



Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, 214 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.