Samsun’da 25 dönümlük tarım arazisi yangında zarar gördü

Samsun’un Kavak ilçesinde çıkan yangın sonucu 25 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Samsun’da 25 dönümlük tarım arazisi yangında zarar gördü

Olay ilçeye bağlı Talışman Mahallesi Kaşdağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasadı yapılan tarım arazisinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyüyen yangın bir süre sonra ormanlık alana da sıçradı. Ekiplerin yaptıkları müdahale sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Öte yandan yangın nedeniyle yaklaşık 25 dönümlük alanda zarar meydana geldiği öğrenildi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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