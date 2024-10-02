Samsun'da 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun'da 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.Ö'yü (42), saklandığı adreste operasyonla gözaltına aldı.

Firari hükümlü, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

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