Samsun'da 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.Ö'yü (42), saklandığı adreste operasyonla gözaltına aldı.
Firari hükümlü, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
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