Samsun'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Samsun'un Kavak ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Samsun'da 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Olay, Kavak ilçesi Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. M.S. adlı vatandaşa ait olduğu öğrenilen 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gece saatlerinde çıkan yangını vatandaşlar fark ederek 112'ye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve andarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

sonucu 2 katlı ahşap ev eşyalarla birlikte küle döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkan Video

Özel okullardan "hayalet sınıf" taktiği: 500 okula ceza kesildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...